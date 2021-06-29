Son dakika haber | Elazığ'da yasa dışı bahis operasyonunda 4 gözaltı

Son dakika gündem haberine göre ELAZIĞ'da jandarmanın, yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlediği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

ELAZIĞ'da jandarmanın, yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlediği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmayla Yazıkonak beldesindeki bazı kıraathane ve çay ocaklarında, internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığını belirledi. Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, H.D., E.C., M.D. ve M.A'yı gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, dizüstü bilgisayar, 6 cep telefonu ve 5 SIM kart ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli