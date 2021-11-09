Son dakika haberleri... Dolandırıcılara drone destekli şafak operasyonu - Haberler
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Son dakika haberleri... Dolandırıcılara drone destekli şafak operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Mersin polisi, sosyal medya üzerinden hesabını hackledikleri kişilerin tanıdıklarından para isteyerek nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen şahıslara yönelik şafak operasyonu gerçekleştirdi.

MERSİN (İHA) - Mersin polisi, sosyal medya üzerinden hesabını hackledikleri kişilerin tanıdıklarından para isteyerek nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen şahıslara yönelik şafak operasyonu gerçekleştirdi. 20 adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden hesabını hackledikleri kişilerin tanıdıklarından para isteyerek dolandırıcılık yapan şahısları takibe aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda birçok şüpheliyi belirleyen ekipler, bu sabah operasyon için düğmeye bastı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 100 polisin katılımıyla 20 adrese şafak operasyonu düzenlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve çevik kuvvet ekiplerinin yanı sıra drone destekli operasyonda, daha önce belirlenen adreslerde arama yapıldı.

Gözaltına alınanlar, sağlık muayenesinin ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü. - MERSİN

Son dakika haberleri... Dolandırıcılara drone destekli şafak operasyonu

Son dakika haberleri... Dolandırıcılara drone destekli şafak operasyonu

Son dakika haberleri... Dolandırıcılara drone destekli şafak operasyonu

Son dakika haberleri... Dolandırıcılara drone destekli şafak operasyonu

Son dakika haberleri... Dolandırıcılara drone destekli şafak operasyonu

Son dakika haberleri... Dolandırıcılara drone destekli şafak operasyonu

Son dakika haberleri... Dolandırıcılara drone destekli şafak operasyonu

Son dakika haberleri... Dolandırıcılara drone destekli şafak operasyonu

Son dakika haberleri... Dolandırıcılara drone destekli şafak operasyonu

Son dakika haberleri... Dolandırıcılara drone destekli şafak operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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