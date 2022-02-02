Son dakika haber! Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında, polis ekipleri tarafından daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan... - Haberler
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Son dakika haber! Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında, polis ekipleri tarafından daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber! Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında, polis ekipleri tarafından daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan...

Edinilen son dakika gelişmesine göre Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında, polis ekipleri tarafından daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan ve önceki gün tekrar gözaltına alınan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Başkanı Seval Gülmez, bugün sevk edildiği adli makamlarca...

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında, polis ekipleri tarafından daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan ve önceki gün tekrar gözaltına alınan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Başkanı Seval Gülmez, bugün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Demokratik Bölgeler Partisi, Cumhuriyet, Polis, Terör, 3. Sayfa, Haber

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