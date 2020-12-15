Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Gine'de

Edinilen son dakika gelişmesine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Condé'nin göreve yeniden seçilmesi nedeniyle gerçekleştirilecek yemin törenine katılmak ve ikili görüşmeler yapmak üzere Gine'nin başkenti Konakri'ye geldi.