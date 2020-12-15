Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Gine'de
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Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Gine'de

15.12.2020 10:15 | Son Güncelleme: 15.12.2020 10:19
Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Gine'de

Edinilen son dakika gelişmesine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Condé'nin göreve yeniden seçilmesi nedeniyle gerçekleştirilecek yemin törenine katılmak ve ikili görüşmeler yapmak üzere Gine'nin başkenti Konakri'ye geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Condé'nin göreve yeniden seçilmesi nedeniyle gerçekleştirilecek yemin törenine katılmak ve ikili görüşmeler yapmak üzere Gine'nin başkenti Konakri'ye geldi.


Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Gine'de

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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