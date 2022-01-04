Son dakika haber... Dinar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Dinar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheliye adli işlem yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kentte uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adrese düzenlediği operasyonda 29 gram metamfetamin, bir miktar Hint keneviri tohumu ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirdi.

Operasyonda yakalanan 2 şüpheliye "uyuşturucu madde kullanmak", diğerine de "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem yaptı.

AA / Mehmet Kandemir - Son Dakika Haberleri

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