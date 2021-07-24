Son dakika haber | Dikili'de çıkan yangında, 18 dönümlük makilik alan zarar gördü (2)
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Son dakika haber | Dikili'de çıkan yangında, 18 dönümlük makilik alan zarar gördü (2)

Son dakika haber | Dikili'de çıkan yangında, 18 dönümlük makilik alan zarar gördü (2)
Demirören Haber Ajansı / Oben Ulu - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre TEKRAR ALEVLENDİİzmir'in Dikili ilçesinde makilik alanda çıkan ve 18 dönüm makilik alanın zarar gördüğü yangın, rüzgarın etkisiyle yeniden alevlendi.

TEKRAR ALEVLENDİ

İzmir'in Dikili ilçesinde makilik alanda çıkan ve 18 dönüm makilik alanın zarar gördüğü yangın, rüzgarın etkisiyle yeniden alevlendi. Alevlere, soğutma çalışması yapan iki itfaiye aracı ile müdahale edildi. Bölgeden ayrılan diğer ekipleri geri çağrıldı. Alevler geniş bir alana yayılırken, çevredeki konutlarda yaşayanlar hotumlar ve kovalarla söndürme çalışmalarına destek verdi. Kimileri de kazma, kürek, dal parçası ne bulduysa alevlere müdahalede bulundu. Takviye olarak Dikili Belediyesi'nden 1 su tankeri geldi. Daha önce bölgeden ayrılan arazözlerinde gelmesiyle alevler yarım saatlik çaba sonucunda tekrar söndürüldü.Soğutma çalışmaları sürüyor.


Son dakika haber | Dikili'de çıkan yangında, 18 dönümlük makilik alan zarar gördü (2)
Son dakika haber | Dikili'de çıkan yangında, 18 dönümlük makilik alan zarar gördü (2)
Son dakika haber | Dikili'de çıkan yangında, 18 dönümlük makilik alan zarar gördü (2)
Son dakika haber | Dikili'de çıkan yangında, 18 dönümlük makilik alan zarar gördü (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oben Ulu

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