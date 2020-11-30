Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal ile görüştü

Son dakika politika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Ukrayna Başbakanı Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal'ı karşılaması İkilinin poz vermesi İkilinin karşılıklı oturması ve sohbet etmesi Heyet üyeleri ANKARA -Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal ile bir araya geldi.