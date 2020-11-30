Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal ile görüştü
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal ile görüştü

30.11.2020 22:06 | Son Güncelleme: 30.11.2020 22:11

Son dakika politika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Ukrayna Başbakanı Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal'ı karşılaması İkilinin poz vermesi İkilinin karşılıklı oturması ve sohbet etmesi Heyet üyeleri ANKARA -Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Ukrayna Başbakanı Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal'ı karşılaması

İkilinin poz vermesi

İkilinin karşılıklı oturması ve sohbet etmesi

Heyet üyeleri ANKARA -Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal ile bir araya geldi.

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal ile görüştü
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal ile görüştü
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal ile görüştü
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal ile görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Can Altıntaş

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