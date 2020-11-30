Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal ile görüştü
30.11.2020 22:06 | Son Güncelleme: 30.11.2020 22:11
Son dakika politika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Ukrayna Başbakanı Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal'ı karşılaması İkilinin poz vermesi İkilinin karşılıklı oturması ve sohbet etmesi Heyet üyeleri ANKARA -Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Ukrayna Başbakanı Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal'ı karşılaması
İkilinin poz vermesi
İkilinin karşılıklı oturması ve sohbet etmesi
Heyet üyeleri ANKARA -Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal ile bir araya geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Can Altıntaş