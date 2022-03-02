Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kafkas İslam Ordusu Komutanı Killigil'i andı
AA, Zafer Fatih Beyaz - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil'i vefatının yıl dönümünde andı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil'i vefatının yıl dönümünde andı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakü'yü düşman işgalinden kurtaran, modern Türk savunma sanayiinin öncülerinden Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa'yı vefatının yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel