Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kafkas İslam Ordusu Komutanı Killigil'i andı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kafkas İslam Ordusu Komutanı Killigil'i andı

AA, Zafer Fatih Beyaz - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kafkas İslam Ordusu Komutanı Killigil'i andı

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil'i vefatının yıl dönümünde andı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil'i vefatının yıl dönümünde andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakü'yü düşman işgalinden kurtaran, modern Türk savunma sanayiinin öncülerinden Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa'yı vefatının yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, İslam Ordusu, Politika, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title