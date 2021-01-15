Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asıl iş, faizi düşürmek suretiyle enflasyonu aşağı çekmektir. Bunun enflasyonla mücadelede altyapısını faiz oluşturuyor."
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asıl iş, faizi düşürmek suretiyle enflasyonu aşağı çekmektir. Bunun enflasyonla mücadelede altyapısını faiz oluşturuyor."

15.01.2021 16:09 | Son Güncelleme: 15.01.2021 16:12
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asıl iş, faizi düşürmek suretiyle enflasyonu aşağı çekmektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asıl iş, faizi düşürmek suretiyle enflasyonu aşağı çekmektir. Bunun enflasyonla mücadelede altyapısını faiz oluşturuyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Andaç Hongur

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