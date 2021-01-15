Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asıl iş, faizi düşürmek suretiyle enflasyonu aşağı çekmektir. Bunun enflasyonla mücadelede altyapısını faiz oluşturuyor."
15.01.2021 16:09 | Son Güncelleme: 15.01.2021 16:12
Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asıl iş, faizi düşürmek suretiyle enflasyonu aşağı çekmektir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asıl iş, faizi düşürmek suretiyle enflasyonu aşağı çekmektir. Bunun enflasyonla mücadelede altyapısını faiz oluşturuyor."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Andaç Hongur