Son dakika haber | Çocukluğunu yaşayamayınca oyuncak üretmeye başladı
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Son dakika haber | Çocukluğunu yaşayamayınca oyuncak üretmeye başladı

20.11.2020 08:07 | Son Güncelleme: 20.11.2020 08:11
Son dakika haber | Çocukluğunu yaşayamayınca oyuncak üretmeye başladı

Edinilen son dakika haberine göre HATAY'ın İskenderun ilçesinde emekli olduktan sonra ahşaptan oyuncaklar yapmaya başlayan torna ustası Mustafa Sönmez, çocukluğunu yaşayamadığı için çocuklara oyuncak yaptığını söyledi.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde emekli olduktan sonra ahşaptan oyuncaklar yapmaya başlayan torna ustası Mustafa Sönmez, çocukluğunu yaşayamadığı için çocuklara oyuncak yaptığını söyledi.

İskenderun sanayisinin 45 yıllık esnafı tornacısı Mustafa Sönmez, emekli olduktan sonra evde oturmaktan sıkılınca bir şeyler üretmek için oturup düşünmeye başladı. Çocukluğunu doya doya yaşayamadığını belirten, cıvıl cıvıl çocuklara sağlıklı oyuncaklar yapmaya karar veren Mustafa Sönmez, "Emekli olunca iş yerimi oğluma devrettim, elimi işten çektim. Ancak boş oturmaktan baktım olmuyor, cıvıl cıvıl güzel çocuklara oyuncak yapmaya karar verdim. Sağlıksız plastiklerden, petrol ürünlerinden üretilen oyuncakları alıp oynayana kadar, yüzde yüz ağaçtan oyuncaklar yapmaya başladım" dedi.Her türlü ağacı işleyerek oyuncak haline getirebildiğini anlatan Sönmez, "Arkadaşlarım Hanifi Kesik ve Ali Ezel ile birlikte ağaç ve odunlardan oyuncak, zeka oyunları ve süs eşyaları üretmeye başladık. Arkadaşlarımızla birlikte burada her şeyi kendimiz üretiyoruz. Şehrimizde yaptığımız üretimleri pazarlamak istiyoruz. Kaymakamlık, belediye ve milli eğitim kurumlarının dikkatini çekmek istiyoruz. Özellikle kreş ve eğitim kurumları bu tür sağlıklı oyuncakları kullanmalı" diye konuştu. 


Son dakika haber | Çocukluğunu yaşayamayınca oyuncak üretmeye başladı
Son dakika haber | Çocukluğunu yaşayamayınca oyuncak üretmeye başladı
Son dakika haber | Çocukluğunu yaşayamayınca oyuncak üretmeye başladı
Son dakika haber | Çocukluğunu yaşayamayınca oyuncak üretmeye başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ufuk AKTUĞ

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