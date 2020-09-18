Son dakika haber | Çocukların 'Torpil' ile tehlikeli oyunu: 7 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber | Çocukların 'Torpil' ile tehlikeli oyunu: 7 yaralı

Son dakika haberlerine göre Çocukların 'Torpil' ile tehlikeli oyunu: 7 yaralı Ordu'nun Ünye ilçesinde dün meydana gelen olayda 7 çocuk yaralanmış, birinin durumunun ağır olması nedeniyle Samsun'a sevk edilmişti.

18.09.2020 21:44 | Son Güncelleme: 18.09.2020 21:48

Çocukların 'Torpil' ile tehlikeli oyunu: 7 yaralı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde dün meydana gelen olayda 7 çocuk yaralanmış, birinin durumunun ağır olması nedeniyle Samsun'a sevk edilmişti. Çocukların Sosyal medyada gördükleri deneyi kendileri yaparak görüntüleri servis edip fazla tıklanma istekleri kendilerinin yaralanmasıyla son buldu.

Fevzi Çakmak Mahallesi Balıkçı Sokak'ta yaşları 10 ila 15 arasında değişen bir grup çocuk gazoz şişesi içerisine koydukları patlayıcı torpili ateşlemesi sonucu yaralandı. 7 çocuk çeşitli yerlerinden yara alırken Atalay B.(14), Ünye'deki ilk müdahalenin ardından Samsun'a sevk edildi. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilen Atalay.B.'nin sol gözünün, görme yetisini kaybettiği öğrenildi.

Çocukların yaralanması ile sonuçlanan bu deneyi ise sosyal medyadan görerek yapmak istedikleri ortaya çıktı. Deneyi aynı zamanda telefonla kayda alan çocukların yaralanma anı ise saniye saniye kaydedildi. Telefonla çekim yapanın A.B., olduğu öğrenilirken torpili ise nereden temin ettikleri araştırılıyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haber | Çocukların 'Torpil' ile tehlikeli oyunu: 7 yaralı

Kaynak: İHA

IHA Editörü - HAMZA ALP
HAMZA ALP
IHA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mike Pompeo Halife Hafter Mustafa Şentop Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Hazal Kaya Halil Sezai Burak Özçivit
Spor Adem Büyük Arda Turan Mbaye Diagne Sergen Yalçın Marcel Tisserand
Daha Fazla Çocuk Milli Karar Avrupa
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Çocukların 'Torpil' ile tehlikeli oyunu: 7 yaralı - Ordu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.9.2020 21:48:45. #1.14#
title