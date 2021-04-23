Çocukların bayramına görkemli kutlama
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Çocukların bayramına görkemli kutlama

İhlas Haber Ajansı / HAMZA ALP - Haberler | Güncel

Çocukların bayramına görkemli kutlama Ordu'nun Ünye ilçesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101.

Çocukların bayramına görkemli kutlama

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Yunus Emre Offroad Spor Kulübü Derneği ile Ünye Gençlik ve Motor Sporları Derneği tarafından hazırlanan organizasyon pandemi ve yasak nedeniyle evlerinin balkonundan izleyen yüzlerce vatandaştan tam not aldı.

Gölevi Mahallesi'nden başlayan araç, motor ve bisiklet korteji Atatürk Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı, Kaledere Mahallesi'ndeki sanayi sitesi, Bayramca Mahallesi ve Fevzi Çakmak Mahallesi'nde gerçekleşti. Evlerinin balkonuna çıkarak aileleriyle beraber bayraklarla korteje el sallayan yüzlerce vatandaş ve minikler coşkulu kutlamaya eşlik etti.

Klasik arabalar ve tırlar korteje damga vurdu

Yapılan kortejli konvoy sırasında büyük tır araçlarının Türk Bayrakları ile ve klasik otomobillerin geçişi vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenirken, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerde yaşanabilecek kazalar için tedbir aldı. Büyük kortej organizasyonu sonrası Cumhuriyet Meydanı'nda konuşan Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101. Yılı kutlama programları kapsamında Atatürk anıtına çelenk sunumuyla programlarımıza başladık. Daha sonra Ünye Yunus Emre Offroad Spor Kulübü ile Ünye Gençlik ve Motor Sporları Derneği'nin katkılarıyla güzel bir araç konvoyu yaptık. Çocuklarımıza bayram coşkusunu evlerinde yaşattık. Ben başkanlarıma verdikleri destek nedeniyle çok teşekkür ediyorum. İnşallah pandemi tedbirleriyle yaptığımız son 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olur diyorum. Bundan sonraki bayramı yüz yüze hep birlikte kutlarız diliyorum" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından Cumhuriyet Meydanı'nda Dev Türk Bayrağı açılmasıyla program sona erdi.

Çocukların bayramına görkemli kutlama
Çocukların bayramına görkemli kutlama
Çocukların bayramına görkemli kutlama
Çocukların bayramına görkemli kutlama
Çocukların bayramına görkemli kutlama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAMZA ALP

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