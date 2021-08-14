Son dakika haber | Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta incelemelerini sürdürdü

Son dakika habere göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, vatandaşların yaralarını bir an önce saracaklarını söyledi.