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Son dakika haber... Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde doktora saldıran şüpheli gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberler: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde doktora saldıran şüpheli gözaltına alındı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji Polikliniğinde görev yapan D.D.A isimli doktor, tedavi esnasında hasta yakını S.D'nin saldırısına uğramıştı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde doktora saldıran şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL - İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji Polikliniğinde görev yapan D.D.A isimli doktor, tedavi esnasında hasta yakını S.D'nin saldırısına uğramıştı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, saldırıyı gerçekleştiren S.D kaldığı evde gözaltına alınarak 'Kasten Adam Yaralama ' suçundan mahkemeye sevk edildi.

iddiaya göre, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji kliniğinde görevli doktor D.D.A'nın hastayı tedavi etmek isterken hasta yakını S.D'nin fiziksel ve sözlü saldırısına uğradı. Doktorun tedavi esnasında kullandığı aletlerle doktorun kafasına vurulduğu, hasta yakınlarının ise doktorun boğazını sıkarak boğmaya çalıştığı olayla ilgili S.D isimli şahıs gözaltına alınarak 'Kasten Adam Yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi.

Son dakika haber... Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde doktora saldıran şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haber... Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde doktora saldıran şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haber... Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde doktora saldıran şüpheli gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman - 3. Sayfa

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, Doktora, 3. Sayfa, Haberler

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