Son dakika haber! Çayda akıntıya kapılan amca ve yeğen öldü
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Son dakika haber! Çayda akıntıya kapılan amca ve yeğen öldü

Gelen son dakika haberine göre Çayda akıntıya kapılan amca ve yeğen öldüBATMAN'da serinlemek için girdikleri çayda akıntıya kapılan Mahmut Uyur (30) ile yeğeni Cebrail Uyur (14) öldü.

11.07.2020 21:23 | Son Güncelleme: 11.07.2020 21:37

Çayda akıntıya kapılan amca ve yeğen öldü

BATMAN'da serinlemek için girdikleri çayda akıntıya kapılan Mahmut Uyur (30) ile yeğeni Cebrail Uyur (14) öldü.

Olay, öğle saatlerinde merkeze bağlı İkiztepe köyü mevkisinde meydana geldi. Mahmut Uyar, beraberindeki yeğeni Cebrail Uyar ile birlikte serinlemek için Batman Çayı'na girdi. Çayda bir süre yüzen amca ve yeğen, akıntıya kapıldı. Durumu fark eden çevredekiler, güvenlik güçlerine haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye, Batman Belediyesi bünyesindeki dalgıç ekipler, AFAD ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ekipler, Batman Çayı'nda arama çalışması başlattı. Batman Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç da çalışmaları yerinde takip etti. Ekipler, bir süre sonra Mahmut Uyar'ın cansız bedenine ulaştı. Uyar'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

CEBRAİL'İN DE CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Serinlemek için girdikleri Batman Çayı'nda akıntıya kapılarak boğulan amca Mahmut Uyar'ın cansız bedenine ulaşılmasının ardından dalgıç ekiplerince sürdürülen arama çalışmalarında Cebrail Uyar'ın da cesedine ulaşıldı. Batman Çayı'nda çıkarılan Cebrail Uyar'ın cesedi otopsi için Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanedeki otopsinin ardından amca ve yeğeni toprağa verileceği bildirildi.

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Son dakika haber! Çayda akıntıya kapılan amca ve yeğen öldü

Kaynak: DHA

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