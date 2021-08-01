Son dakika haber! Çankaya Belediyesi yangından etkilenen bölgeler için 100 bin fidan bağışı yapacak

Gelen son dakika haberlerine göre Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Türkiye'nin Akdeniz ve Ege bölgelerinde çıkan yangınlar nedeniyle, yeniden ağaçlandırma için 100 bin fidan bağışlayacaklarını açıkladı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Türkiye'nin Akdeniz ve Ege bölgelerinde çıkan yangınlar nedeniyle, yeniden ağaçlandırma için 100 bin fidan bağışlayacaklarını açıkladı.

Yazılı açıklama yapan Alper Taşdelen, orman yangınlarının yol açtığı tahribatı gidermek için yaraların birlikte sarılmasının önemine dikkat çekti. "Yangınlarla beraber yüreğimiz de yanıyor. Çankaya Belediyesi olarak yanan bölgelerin tekrar ağaçlandırılması için 100.000 fidan bağışında bulunacağız. Yaralarımızı birlikte saracağız." ifadelerini kullanan Taşdelen, Çankayalıları Tema Vakfı'nın kampanyasına destek vermeye davet etti.

Alper Taşdelen, belediyeyle birlikte halkın da yangınları durdurmak için seferber olduğunu vurgulayarak, "Yaşamı da umudu da hep birlikte yeniden yeşerteceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yangının söndürülmesi için ekiplere gönüllü destek verirken hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in ailesine ve itfaiye görevlilerinin ailelerine de sabır ve başsağlığı dileyen Taşdelen, "Ülke olarak hepsine minnettarız. Yanan ormanlar, içindeki canlılarla birlikte ülkemiz adına büyük bir kayıp." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adil Bedirhan Yücel