Son dakika haber! Burdur'da bir köy karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber! Burdur'da bir köy karantinaya alındı

Son dakika haberlerine göre Burdur'un Karamanlı ilçesine bağlı bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları görülmesi üzerine karantina uygulamasına geçildi.

Son dakika haber! Burdur'da bir köy karantinaya alındı
18.09.2020 00:57 | Son Güncelleme: 18.09.2020 01:00

Burdur'un Karamanlı ilçesine bağlı bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları görülmesi üzerine karantina uygulamasına geçildi.

Karamanlı Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçeye bağlı Kılavuzlar köyünde 9 pozitif vaka, 36 temaslı tespit edilmesi üzerine, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, hastalığın yayılmaması için ikinci bir karar alınıncaya kadar köyde karantina uygulanmasına karar verildi.

Köyün giriş ve çıkışlarına güvenlik şeridi çekildi ve yollara kum dökülerek araç ve yayalara kapatıldı. Jandarma ve sağlık ekipleri de önlem aldı.

Köydeki vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için Karamanlı Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Gruplarının görev başında olduğu, vatandaşların Alo 199 ve 112 numaralı hatlardan ihtiyaçları için talepte bulunabilecekleri bildirildi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

AA Editörü - Murat Çoban
Murat Çoban
AA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Hulusi Akar Mike Pompeo Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Erol Evgin Halil Sezai Bülent Ersoy Seren Serengil
Spor Sörloth Burak Yılmaz Vedat Muriqi Josef De Souza Malcolm Thomas
Daha Fazla Uefa Çocuk Avrupa Halil Sezai
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Burdur'da bir köy karantinaya alındı - Burdur
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.9.2020 01:01:50. #1.14#
title