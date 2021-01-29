6 aylık hamile kadın, 4 yaşındaki oğlunu silahlı soyguncudan böyle korudu
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6 aylık hamile kadın, 4 yaşındaki oğlunu silahlı soyguncudan böyle korudu

29.01.2021 08:36 | Son Güncelleme: 29.01.2021 09:19

Brezilya'da 6 aylık hamile kadın, yemek yedikleri lokantada 4 yaşındaki oğlunun üzerine kapanarak müşterilere silah doğrultan soyguncudan korumaya çalıştı. O anlar kameraya yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde Brezilya'nın Recanto das Emas bölgesinde 6 aylık hamile olduğu ifade edilen Rafaela Dantas isimli kadın 4 yaşındaki oğlu ile bir lokantada yemek yedi.

OĞLUNUN ÜZERİNE KAPANDI

Onların yemek yediği esnada lokantaya gelen soyguncular tarafından müşterilere silah doğrultuldu. Dantas, 4 yaşındaki oğlunun üzerine kapanarak onu korudu.

SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, 2 soyguncunun lokantadan ayrılmak üzere olan bir çiftin orayı terk etmesine izin vermediği ve ardından birinin müşterilere silah doğrulttuğu görüldü. Bunun üzerine hamile kadın, küçük oğlunun üzerine kapanarak onu korumaya çalıştı. Bu sırada ise müşterilerden birinin diğer soyguncuya müdahale etmeye çalıştığı anlar kameraya yansıdı.

EŞYALARI ÇALIP KAÇTILAR

Daha sonra ise müşterilerin eşyalarını alan soyguncular olay yerinden uzaklaştı. Olayda kimsenin yaralanmadığı ifade edildi.

6 aylık hamile kadın, 4 yaşındaki oğlunu silahlı soyguncudan böyle korudu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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