Son dakika haber... Bisiklet kazasında yaralanan oğlunu, yanına yatarak teselli etti
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Son dakika haber... Bisiklet kazasında yaralanan oğlunu, yanına yatarak teselli etti

21.11.2020 17:06 | Son Güncelleme: 21.11.2020 17:12
Son dakika haber... Bisiklet kazasında yaralanan oğlunu, yanına yatarak teselli etti

Son dakika haberi: KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, bisikletleri çarpışıp yaralanan çocuklardan Çağdaş Arda Demir'i, babası ambulans gelene kadar yanına yatarak, teselli etti.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, bisikletleri çarpışıp yaralanan çocuklardan Çağdaş Arda Demir'i, babası ambulans gelene kadar yanına yatarak, teselli etti.  

Merkez Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerinde yaşanan olayda, Çağdaş Arda Demir ve Yağız Osman Çavdar adlı çocukların bisikletleri yolun kesiştiği noktada çarpıştı. Bisikletlerinden düşen çocuklar yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil'e bildirdi.

Kazayı duyarak olay yerine gelen Çağdaş Arda Demir'in babası Abdullah Demir, yerde yatan oğlunun yanına uzanarak, elini tutup ambulansın gelmesini bekledi. Yoldan geçen bir kadın ise yaralı çocuğun sırtını sıvazladı. Gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan 2 çocuk hastaneye götürülerek, tedavi altına alındı. 

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI 

Kaza anı ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde Çağdaş Arda Demir ile Yağız Osman Çavdar'ın bisikletleriyle çarpıştıkları görülüyor. 


Son dakika haber... Bisiklet kazasında yaralanan oğlunu, yanına yatarak teselli etti
Son dakika haber... Bisiklet kazasında yaralanan oğlunu, yanına yatarak teselli etti
Son dakika haber... Bisiklet kazasında yaralanan oğlunu, yanına yatarak teselli etti
Son dakika haber... Bisiklet kazasında yaralanan oğlunu, yanına yatarak teselli etti
Son dakika haber... Bisiklet kazasında yaralanan oğlunu, yanına yatarak teselli etti
Son dakika haber... Bisiklet kazasında yaralanan oğlunu, yanına yatarak teselli etti
Son dakika haber... Bisiklet kazasında yaralanan oğlunu, yanına yatarak teselli etti
Son dakika haber... Bisiklet kazasında yaralanan oğlunu, yanına yatarak teselli etti
Son dakika haber... Bisiklet kazasında yaralanan oğlunu, yanına yatarak teselli etti
Son dakika haber... Bisiklet kazasında yaralanan oğlunu, yanına yatarak teselli etti
Son dakika haber... Bisiklet kazasında yaralanan oğlunu, yanına yatarak teselli etti
Son dakika haber... Bisiklet kazasında yaralanan oğlunu, yanına yatarak teselli etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner GÜLEZER

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