Son dakika haber... Bir grup genç kavgaya tutuştu; görüntüleyen kişi 'Savaş başlasın' dedi
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Son dakika haber... Bir grup genç kavgaya tutuştu; görüntüleyen kişi 'Savaş başlasın' dedi

Son dakika haber... Bir grup genç kavgaya tutuştu; görüntüleyen kişi 'Savaş başlasın' dedi
Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... ANTALYA'da, aralarında kızların da olduğu bir grup genç, kısıtlamayı ihlal edip, sokak ortasında kavga etti.

ANTALYA'da, aralarında kızların da olduğu bir grup genç, kısıtlamayı ihlal edip, sokak ortasında kavga etti. Gençlerin uçan tekme ve sopalı kavgası cep telefonu kamerasına yansırken, görüntüyü çeken kişinin, "Savaş başlasın. Vurun, öldürün, parçalayın" sözleri şaşkınlık yarattı.

Kavga, Kepez ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle arasında kızların da bulunduğu bir grup genç, sokakta kavga etmeye başladı. Kısıtlamayı ihlal eden gençler birbirlerine uçan tekme, yumruk ve sopayla saldırırken, 2 genç kız kavgayı ayırmaya çalıştı. Kavgayı ayırmakta başarılı olamayan kızlardan biri grup içerisindeki erkeklerden biri tarafından darbedilirken, diğeri de bir erkeğe vurmaya başladı.

SÖZLERİ PES DEDİRTTİSinirli ve öfkeli gençlerin kavga anlarını cep telefonuyla görüntüleyen kişi ise "Savaş başlasın. Vurun, öldürün, parçalayın" şeklinde sözler söylediği duyuldu.

Sosyal medyada paylaşılan kavga görüntülerini izleyenler hem kapanma döneminde yaşanan kavgaya hem de görüntüleri çeken kişinin söylemlerine tepki gösterdi.


Son dakika haber... Bir grup genç kavgaya tutuştu; görüntüleyen kişi 'Savaş başlasın' dedi
Son dakika haber... Bir grup genç kavgaya tutuştu; görüntüleyen kişi 'Savaş başlasın' dedi
Son dakika haber... Bir grup genç kavgaya tutuştu; görüntüleyen kişi 'Savaş başlasın' dedi
Son dakika haber... Bir grup genç kavgaya tutuştu; görüntüleyen kişi 'Savaş başlasın' dedi
Son dakika haber... Bir grup genç kavgaya tutuştu; görüntüleyen kişi 'Savaş başlasın' dedi
Son dakika haber... Bir grup genç kavgaya tutuştu; görüntüleyen kişi 'Savaş başlasın' dedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN

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