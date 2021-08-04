Son dakika haber... Beykoz'da korkutan orman yangını
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Son dakika haber... Beykoz'da korkutan orman yangını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre - Beykoz'da korkutan orman yangını Beykoz'da ormanlık alanda yangın çıktı.

- Beykoz'da korkutan orman yangını

İSTANBUL - Beykoz'da ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından havadan ve karadan yapılan müdahalelerin ardından kısa sürede kontrol altına alındı.

Beykoz Hünkartepe'de saat 13.00 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlerin ve dumanın görülmesinin ardından olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ve OGM helikopterinin erken müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Kısa sürede kontrol altına alınan yangının ardından itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

Son dakika haber... Beykoz'da korkutan orman yangını
Son dakika haber... Beykoz'da korkutan orman yangını
Son dakika haber... Beykoz'da korkutan orman yangını
Son dakika haber... Beykoz'da korkutan orman yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Beyza Cömert

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