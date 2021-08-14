Son dakika haber! Beşiktaş'ta tadilattaki bir otelin çatısında yangın çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Beşiktaş'ta tadilattaki bir otelin çatısında yangın çıktı

Son dakika haber! Beşiktaş'ta tadilattaki bir otelin çatısında yangın çıktı
Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Beşiktaş Ortaköy'de tadilattaki bir otelin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Beşiktaş Ortaköy'de tadilattaki bir otelin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Dereboyu Caddesi'nde tadilata alınan 6 katlı otelin çatısında yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tadilatta bulunan ve içinde müşterisi olmayan otelin çatısında kaynak esnasında küçük çaplı bir yangın meydana geldiğini söyledi.

Ekiplerin hemen müdahale ettiği yangını söndürdüğünü ifade eden Bakan, yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın söz konusu olmadığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu

Ortaköy'de 8 katlı otel inşaatında yangın-1
Ortaköy'de 8 katlı otel inşaatında yangın-1
Son dakika haber: Çeşme'de orman yangını (1)
Son dakika haber: Çeşme'de orman yangını (1)
Yangın ve sel felaketlerinde zarar gören vatandaşlar için AFAD koordinesinde yardım kampanyası başlatıldı
Yangın ve sel felaketlerinde zarar gören vatandaşlar için AFAD koordinesinde yardım kampanyası başlatıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer İlham Aliyev Mustafa Demir Erdoğan Yüksek Süleyman Soylu
Magazin Hande Erçel Deniz Akkaya Berdan Mardini Seren Serengil
Spor Muslera Mesut Özil Mete Gazoz Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber! Beşiktaş'ta tadilattaki bir otelin çatısında yangın çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 13:10:01. #1.14#

title