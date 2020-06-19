Besici, yol kenarında boğazı kesilerek öldürülmüş olarak bulundu
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Besici, yol kenarında boğazı kesilerek öldürülmüş olarak bulundu

Balıkesir'de hayvancılık yapan Yusuf Duman isimli vatandaş, yol kenarında boğazı kesilmiş halde bulundu. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken Duman'ın piyasaya yüklü miktarda borcu olduğu tespit edildi.

19.06.2020 16:35 | Son Güncelleme: 19.06.2020 17:11

Balıkesir'in Havran ilçesinde, Yusuf Duman (55), yol kenarında boğazı kesilerek öldürülmüş olarak bulundu.

Edremit-Havran Köprülü Kavşağı'ndan otomobiliyle geçenler, yol kenarındaki çalılıklar arasında ceset olduğunu fark etti. İhbar üzerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, cesedin Yusuf Duman'a ait olduğunu belirledi. Boğazı kesilerek öldürüldüğü saptanan Duman'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Besici, yol kenarında boğazı kesilerek öldürülmüş olarak bulundu

PİYASAYA BORCU VARMIŞ

Havran'a bağlı Çamdibi Mahallesi'nde yaşayan ve hayvancılık yapan Duman'ın piyasaya borcu olduğu tespit edildi. Jandarma soruşturma başlatılırken, bölgede çobanlık yapan Afganistan uyruklu bir kişinin şüpheli olarak arandığı bildirildi.

Besici, yol kenarında boğazı kesilerek öldürülmüş olarak bulundu

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (1)
TAYYAR DURDEN: Ne oluyor bu Balıkesir''e son birkaç gündür; Türkiye''nin en huzurlu şehirlerinden biri ne hale geldi. . . Adana''dan kavimler göçü falan mı oluyor?
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