Son dakika haberleri: Başkent'te yem haznesine düşen küçük çocuk boğularak hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Başkent'te yem haznesine düşen küçük çocuk boğularak hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Ankara'nın Polatlı ilçesinde, babasının yanına giderken çalışır vaziyetteki yem haznesine düşen küçük çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, babasının yanına giderken çalışır vaziyetteki yem haznesine düşen küçük çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Olay saat 19.00 sularında Ankara'nın Polatlı ilçesi Kargalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, özel bir firmaya ait besi çiftliğinde çalışan Mehmet Ece-Emine Ece'nin en küçük çocuğu Kenan Ece'den (4) bir süre haber alamadı. Durumdan endişelenen çift, çiftliğin içinde arama yaptıktan sonra jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, çiftlikte yaptıkları aramada küçük Kenan'ın cansız bedenini 4 metre derinliğindeki yem haznesinde buldu. Kenan'ın babasının yanına giderken yem haznesine düştüğü ve bu sırada çalışır vaziyette olan yem karma makinesinden çıkan yemin üzerine dökülmesi ile boğularak hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Kenan'ın cenazesi önce Polatlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kenan'ın kesin ölüm nedenini belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kuruma gönderildi. Jandarma olaya ilişkin inceleme başlattı. - ANKARA

Son dakika haberleri: Başkent'te yem haznesine düşen küçük çocuk boğularak hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Başkent'te yem haznesine düşen küçük çocuk boğularak hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Başkent'te yem haznesine düşen küçük çocuk boğularak hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Başkent'te yem haznesine düşen küçük çocuk boğularak hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Serinlemek için ayağını soktuğu çaya düşen 9 yaşındaki çocuk, boğularak can verdi
Serinlemek için ayağını soktuğu çaya düşen 9 yaşındaki çocuk, boğularak can verdi
Profesörden, kadın avukata taciz ve tehdit: Seni diri diri yakacağım
Profesörden, kadın avukata taciz ve tehdit: Seni diri diri yakacağım
Hayvan otlatırken uyuyakalan çocuk jandarma ekiplerince 7 saatte bulundu
Hayvan otlatırken uyuyakalan çocuk jandarma ekiplerince 7 saatte bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Bülent Turan Angela Merkel Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emel Sayın Enis Arıkan Hande Ataizi İbrahim Tatlıses
Spor Diego Fatih Terim Gareth Bale Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: Başkent'te yem haznesine düşen küçük çocuk boğularak hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.6.2021 02:20:43. #1.15#

title