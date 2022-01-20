Son dakika haber! Başından vurdukları husumetlilerini hastaneye bırakıp kaçmışlar

SEYHAN, ADANA (DHA) - ADANA'da poğaça almaya giderken başından vurulan Mücahit Toraman'ı (25), hastaneye getiren kişilerin cinayet şüphelisi oldukları ortaya çıktı. Toraman'ı öldüren Gökhan Özdemir (40) ile yanındaki Tarık Baydar (42) yakalanırken, Rıfat Özay'ın (26) ise arandığı bildirildi. Olay günü şüphelilerin ciğer yemeye giderken Toraman ile karşılaştıkları ve çıkan tartışmanın ardından sokak ortasında çatıştıkları belirtildi.

Olay, 12 Ocak günü saat 08.30 sıralarında Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Poğaça almak için fırına giden Mücahit Toraman, otomobille gelen kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla karşılık veren Toraman, başına isabet eden kurşunla kanlar içerisinde yere yığıldı, şüpheliler ise kaçtı. Bir süre sonra olay yerine gelen 3 kişi, otomobille Toraman'ı bir özel hastaneye götürdü. Ameliyata alınan Mücahit Toraman, kurtarılamadı.

Rıfat Özay'ın yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.