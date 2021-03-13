Son dakika haberi | TRABZON Bakan Soylu'nun annesinin vefatı hemşehrilerini üzdü
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Son dakika haberi | TRABZON Bakan Soylu'nun annesinin vefatı hemşehrilerini üzdü

13.03.2021 14:16 | Son Güncelleme: 13.03.2021 14:56

Son dakika haberleri: Bakan Soylu'nun annesinin vefatı hemşehrilerini üzdüİÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu'nun vefatı, Trabzon'un Of ilçesindeki komşularını ve hemşehrilerini üzdü.

Bakan Soylu'nun annesinin vefatı hemşehrilerini üzdü

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu'nun vefatı, Trabzon'un Of ilçesindeki komşularını ve hemşehrilerini üzdü. Komşuları Servet Soylu'nun yardımsever biri olduğunu anlattı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun memleketi Trabzon'un Of ilçesi Çamlıktepe Mahallesi'nde yaşayan komşuları ve hemşehrileri, Servet Soylu'nun vefatını üzüntüyle öğrendi. Komşuları Servet Soylu'nun yardımsever ve sevilen bir kişilik olduğunu anlattı.

Mahallede yaşayan Seyfettin Yıldırım, 'Çok değerli bir insandı. Burada bulunan herkesin annesiydi. Yardım eli değmediği kimse yoktu. Herksin saygı duyduğu, sevdiği bir anamızdı. Vefat haberini duyunca çok üzüldük. Allah rahmet eylesin, cenneti ile mükafatlandırsın dedi.

Akın Yılmaz da, 'Sayın bakanımızın annesinin vefat haberini duyunca çok üzüldük. Burada herkesin anasıydı. Çok sevilirdi. Allah rahmet eylesin. Buralar şimdi kimsesiz kaldı. Allah sevenlerine sabır versin diye konuştu.

Son dakika haberi | TRABZON Bakan Soylu'nun annesinin vefatı hemşehrilerini üzdü
Son dakika haberi | TRABZON Bakan Soylu'nun annesinin vefatı hemşehrilerini üzdü
Son dakika haberi | TRABZON Bakan Soylu'nun annesinin vefatı hemşehrilerini üzdü
Son dakika haberi | TRABZON Bakan Soylu'nun annesinin vefatı hemşehrilerini üzdü
Son dakika haberi | TRABZON Bakan Soylu'nun annesinin vefatı hemşehrilerini üzdü
Son dakika haberi | TRABZON Bakan Soylu'nun annesinin vefatı hemşehrilerini üzdü
Son dakika haberi | TRABZON Bakan Soylu'nun annesinin vefatı hemşehrilerini üzdü
Son dakika haberi | TRABZON Bakan Soylu'nun annesinin vefatı hemşehrilerini üzdü
Son dakika haberi | TRABZON Bakan Soylu'nun annesinin vefatı hemşehrilerini üzdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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