ELAZIĞ Bakan Kurum Elazığ ve Malatya'da konutlarımızın ödemesi vatandaşımızın ödeyeceği şartlarda...
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ELAZIĞ Bakan Kurum Elazığ ve Malatya'da konutlarımızın ödemesi vatandaşımızın ödeyeceği şartlarda...

Bakan Kurum Elazığ ve Malatya'da konutlarımızın ödemesi vatandaşımızın ödeyeceği şartlarda olacak (2)BAKAN KURUM, VATANŞIN ŞİKAYET ETTİĞİ PROJE ŞEFİNE TEPKİ GÖSTERDİÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'daki temasları kapmasında Mustafapaşa Mahallesinde yaptığı ziyarette,...

10.09.2020 22:33 | Son Güncelleme: 10.09.2020 22:49

Bakan Kurum Elazığ ve Malatya'da konutlarımızın ödemesi vatandaşımızın ödeyeceği şartlarda olacak (2)

BAKAN KURUM, VATANŞIN ŞİKAYET ETTİĞİ PROJE ŞEFİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'daki temasları kapmasında Mustafapaşa Mahallesinde yaptığı ziyarette, vatandaşlar tarafından yapımı süren konutların proje şefine yönelik şikayetler yapıldı. Şikayetleri dinleyen Bakan Kurum, proje şefiyle telefonla görüştü. Görüşmede Bakan Kurum, proje şefine tepkide bulunarak, vatandaşın sorunun çözümü için talimatta bulundu. Görüşmede Bakan Kurum, proje şefine, Buraya yarından itibaren gelip projeye bakıyorsun, burada seninle ilgili laf duymak istemiyorum. Yarın gel, projeni kimle çözüyorsan çöz. Vatandaş temelim yok diyor, buraya gelen bir şey yok. Yarın buraya geliyorsun, bu işi çözüyorsun ifadelerini kullandı.

ELAZIĞ Bakan Kurum Elazığ ve Malatya'da konutlarımızın ödemesi vatandaşımızın ödeyeceği şartlarda...

Kaynak: DHA

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