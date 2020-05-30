Son dakika haber: Bakan Kurum: Elazığ'da 19 bin 300 bağımsız konut için çalışmaları başlattık (2)
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Son dakika haber: Bakan Kurum: Elazığ'da 19 bin 300 bağımsız konut için çalışmaları başlattık (2)

Son dakika güncel haberine göre BAKAN KURUM'DAN MÜTEAHHİDE SERT TEPKİ: 'İŞİNİ DÜZGÜN YAPMAYA NİYETİN YOKSA BIRAK'Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mustafapaşa Mahallesi'nde yapımı süren konutlarda incelemeler yaptığı sırada gördüğü eksiklikler ve hatalar nedeniyle yüklenici firmanın müteahhidine tepki gösterdi.

Son dakika haber: Bakan Kurum: Elazığ'da 19 bin 300 bağımsız konut için çalışmaları başlattık (2)
30.05.2020 16:58 | Son Güncelleme: 30.05.2020 17:01

BAKAN KURUM'DAN MÜTEAHHİDE SERT TEPKİ:

'İŞİNİ DÜZGÜN YAPMAYA NİYETİN YOKSA BIRAK'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mustafapaşa Mahallesi'nde yapımı süren konutlarda incelemeler yaptığı sırada gördüğü eksiklikler ve hatalar nedeniyle yüklenici firmanın müteahhidine tepki gösterdi. Müteahhide uyarılarda bulunan Kurum, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:  "Net bir şekilde söylüyorum ki, işini düzgün yapmaya niyetin varsa buyur yap ama yapmaya niyetin yoksa şurada bırak."

Bakan Kurum, müteahhide ayrıca inşaatta kot farkı bulunan alanın tekrar yapılması talimatını da verdi. Bir inşaatta sistemi düzgün kurarak işe başlayıp, aynı şekilde devam ettirmek gerektiğini söyleyen Bakan Kurum, Elazığ'daki sürecin takipçisi olacağını belirtti.  


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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