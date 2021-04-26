Son dakika haber... Bakan Akar: "Türk-Ermeni toplumları arasında bir dönemde yaşananları 'soykırım' olarak nitelemek gaflettir, cehalettir, geleceğin tahribidir."
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Son dakika haber... Bakan Akar: "Türk-Ermeni toplumları arasında bir dönemde yaşananları 'soykırım' olarak nitelemek gaflettir, cehalettir, geleceğin tahribidir."

Son dakika haber... Bakan Akar: 'Türk-Ermeni toplumları arasında bir dönemde yaşananları 'soykırım' olarak nitelemek gaflettir, cehalettir, geleceğin tahribidir.'
Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz Güldaş - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Bakan Akar: "Türk-Ermeni toplumları arasında bir dönemde yaşananları 'soykırım' olarak nitelemek gaflettir, cehalettir, geleceğin tahribidir.

Bakan Akar: "Türk-Ermeni toplumları arasında bir dönemde yaşananları 'soykırım' olarak nitelemek gaflettir, cehalettir, geleceğin tahribidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz Güldaş

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