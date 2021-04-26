Son dakika haber... Bakan Akar: "Türk-Ermeni toplumları arasında bir dönemde yaşananları 'soykırım' olarak nitelemek gaflettir, cehalettir, geleceğin tahribidir."
Son dakika haber: Bakan Akar: "Türk-Ermeni toplumları arasında bir dönemde yaşananları 'soykırım' olarak nitelemek gaflettir, cehalettir, geleceğin tahribidir.
Bakan Akar: "Türk-Ermeni toplumları arasında bir dönemde yaşananları 'soykırım' olarak nitelemek gaflettir, cehalettir, geleceğin tahribidir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz Güldaş