Son dakika haber | Bahçelievler'de havaya ateş eden şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Bahçelievler'de havaya ateş eden şüpheli yakalandı

Son dakika haber | Bahçelievler'de havaya ateş eden şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Bahçelievler'de bir okul bahçesinde polise hakaret edip tabancayla havaya ateş ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan şüpheli ve arkadaşı yakalandı.

Bahçelievler'de bir okul bahçesinde polise hakaret edip tabancayla havaya ateş ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan şüpheli ve arkadaşı yakalandı.

Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 Nisan'da Zafer Mahallesi'nde bulunan bir okul bahçesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü birimlerine hakaret ederek, tabancayla meskun mahalde ateş edilmesi görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasına ilişkin çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen polis, şüphelinin kimliğini tespit etti. Ekipler yaşı küçük şüpheli M.K'yi aynı gün ikametinde yakaladı.

Şüphelinin olayda kullandığı tabancayı yaşı küçük B.C.B'den temin ettiği belirlenmesi üzerine, B.C.B. de kurusıkı tabanca ve 2 fişekle birlikte yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildiği adliyeden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

Yargıtay son noktayı koydu! Karşısındakine 'salak' diyenler işte şimdi yandı
Yargıtay son noktayı koydu! Karşısındakine "salak" diyenler işte şimdi yandı
Müteahhit iki kardeş husumetlileri tarafından silahlı saldırıya uğradı
Müteahhit iki kardeş husumetlileri tarafından silahlı saldırıya uğradı
Magandanın savunması suçundan büyük
Magandanın savunması suçundan büyük
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Adnan Menderes Süleyman Soylu Mustafa Destici Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Diego Ali Koç Fatih Terim Yılmaz Vural Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Soykırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Bahçelievler'de havaya ateş eden şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 14:20:54. #1.15#

title