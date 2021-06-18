Son dakika haberleri! Bahçelievler'de binanın çöken merdivenin altında kalan 1'i itfaiyeci 2 kişi kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Bahçelievler'de binanın çöken merdivenin altında kalan 1'i itfaiyeci 2 kişi kurtarıldı

Son dakika haberleri! Bahçelievler'de binanın çöken merdivenin altında kalan 1'i itfaiyeci 2 kişi kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: BAHÇELİEVLER'de bodrum katı su basan binaya tahliye için giden itfaiye eri ve bina sakini çöken merdivenin altında kaldı.

BAHÇELİEVLER'de bodrum katı su basan binaya tahliye için giden itfaiye eri ve bina sakini çöken merdivenin altında kaldı. İki kişi hafif yaralı olarak göçük altından çıkarılırken, bina tamamen tahliye edildi.

İstanbul'da şiddetli yağışın etkili olduğu ilçelerden Bahçelievler'de bir evin bodrum katını su bastı. Saat 19.30 sıralarında ihbar üzerine Zafer Mahallesi Okumuş Sokak'a giden itfaiye ekipleri su tahliyesi yapmak için 5 katlı binanın bodrum katına indi. Binada ikamet eden bir kişi de itfaiye ekipleri ile beraber bodrum katına indi. Bir itfaiye eri ve bina sakini, çöken merdivenin enkazı altında kaldı. 

BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Enkaz altında kalanları, diğer itfaiye erleri ile vatandaşlar kurtardı. Bina dışına çıkarılan iki kişi, ayakta yapılan ilk müdahalenin ardından hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Güvenlik nedeniyle bina tahliye edildi.

"İKİSİNİN DE DURUMU İYİ"Göçük altında kalanlara müdahale edenlerden biri olan bina sakini Poyraz Uçuş, "İtfaiyeci arkadaş ile bir komşumuz beraber aşağı gitti. Yağmurdan dolayı bodrum katını su basmıştı. Suyu boşaltmak için itfaiye geldi. En altta dönemeç merdiven itfaiyeci ile vatandaşın üzerine çöküyor. Hemen müdahale ettik, 112'yi aradık. İtfaiye geldi kurtardı arkadaşları. İkisinin de durumu iyi, bina tamamen boşaltıldı" dedi.

- İstanbul
Son dakika haberleri! Bahçelievler'de binanın çöken merdivenin altında kalan 1'i itfaiyeci 2 kişi kurtarıldı
Son dakika haberleri! Bahçelievler'de binanın çöken merdivenin altında kalan 1'i itfaiyeci 2 kişi kurtarıldı
Son dakika haberleri! Bahçelievler'de binanın çöken merdivenin altında kalan 1'i itfaiyeci 2 kişi kurtarıldı
Son dakika haberleri! Bahçelievler'de binanın çöken merdivenin altında kalan 1'i itfaiyeci 2 kişi kurtarıldı
Son dakika haberleri! Bahçelievler'de binanın çöken merdivenin altında kalan 1'i itfaiyeci 2 kişi kurtarıldı
Son dakika haberleri! Bahçelievler'de binanın çöken merdivenin altında kalan 1'i itfaiyeci 2 kişi kurtarıldı
Son dakika haberleri! Bahçelievler'de binanın çöken merdivenin altında kalan 1'i itfaiyeci 2 kişi kurtarıldı
Son dakika haberleri! Bahçelievler'de binanın çöken merdivenin altında kalan 1'i itfaiyeci 2 kişi kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Sağanak yağış sonrası Galata'da merdivenler adeta şelaleyi andırdı
Sağanak yağış sonrası Galata'da merdivenler adeta şelaleyi andırdı
İstanbul'da sağanak yağış sonrası trafik yüzde 80'lere dayandı
İstanbul'da sağanak yağış sonrası trafik yüzde 80'lere dayandı
Şiddetli yağış sonrası Başakşehir'de istinat duvarı çöktü
Şiddetli yağış sonrası Başakşehir'de istinat duvarı çöktü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Angela Merkel Boris Johnson Meral Akşener Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu
Magazin Emel Sayın Seda Sayan Selçuk Tekay Şeyma Subaşı
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Yiğit Şardan Okay Yokuşlu Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! Bahçelievler'de binanın çöken merdivenin altında kalan 1'i itfaiyeci 2 kişi kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.06.2021 21:20:00. #1.13#

title