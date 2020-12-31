Aylin hocanın cenazesi gasilhaneden alındı
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Aylin hocanın cenazesi gasilhaneden alındı

31.12.2020 15:14 | Son Güncelleme: 31.12.2020 15:20
Aylin hocanın cenazesi gasilhaneden alındı

Ali Kerem BENGİ / MALTEPE'de evinde feci şekilde öldürülen akademisyen Aylin Sözer'in cenazesi Kartal'daki gasilhaneden alındı, cenaze törenin düzenleneceği Maltepe Gülsuyu Mezarlığı'na götürüldü.

Ali Kerem BENGİ/ MALTEPE'de evinde feci şekilde öldürülen akademisyen Aylin Sözer'in cenazesi Kartal'daki gasilhaneden alındı, cenaze törenin düzenleneceği Maltepe Gülsuyu Mezarlığı'na götürüldü.

Akademisyen Aylin Sözer, Kemal Ayyıldız tarafından Maltepe'de evinde feci şekilde öldürülmüştü. Sözer bugün Maltepe Gülsuyu Mezarlığı'ndaki törenin ardından son yolculuğunu uğurlanacak. Sözer'in cenazesi Kartal'daki gasilhaneden yakınları tarafından alındı. Törenin düzenleneceği Gülsuyu Mezarlığı'na götürüldü.


Aylin hocanın cenazesi gasilhaneden alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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