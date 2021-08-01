Son dakika haberleri... Aydos Ormanı yangınlara karşı emniyette
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Son dakika haberleri... Aydos Ormanı yangınlara karşı emniyette

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Aydos Ormanı yangınlara karşı emniyette -Sultanbeyli'de Aydos Ormanı'nda yapılan denetin havadan görüntülendi Sultanbeyli'de ormanlık alanlarda ormana giriş çıkışları denetlemek ve mangal yakıp yakılmadığını tespit etmek amacıyla Aydos Ormanı'nda gece ve gündüz denetimler düzenleniyor.

Aydos Ormanı yangınlara karşı emniyette

-Sultanbeyli'de Aydos Ormanı'nda yapılan denetin havadan görüntülendi

İSTANBUL - Sultanbeyli'de ormanlık alanlarda ormana giriş çıkışları denetlemek ve mangal yakıp yakılmadığını tespit etmek amacıyla Aydos Ormanı'nda gece ve gündüz denetimler düzenleniyor. Birçok polis ekibince düzenlenen denetim drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul Valiliği aldığı kararla İstanbul'da ormanlarda mangal ve semaver gibi ateşlerin yakılmasını ve ormana girişleri yasakladı. Alınan kararın ardından Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ormanlık alanlarda polis ekipleri tarafından gece ve gündüz vakitlerinde denetim düzenlemeye başlandı. Yapılan denetime TOMA aracı da katılım gösterdi. Denetimlere aynı zamanda özel harekat polisleri ile sivil polis ekipleri de katılım gösterdi. Denetimlerde drone ile havadan kontrol de sağlandı. Denetim kapsamında ormanlık alana kaçak giriş yapıp yapılmadığı ve mangal ateşi yakılıp yakılmadığı kontrol ediliyor.

Son dakika haberleri... Aydos Ormanı yangınlara karşı emniyette
Son dakika haberleri... Aydos Ormanı yangınlara karşı emniyette
Son dakika haberleri... Aydos Ormanı yangınlara karşı emniyette
Son dakika haberleri... Aydos Ormanı yangınlara karşı emniyette
Son dakika haberleri... Aydos Ormanı yangınlara karşı emniyette
Son dakika haberleri... Aydos Ormanı yangınlara karşı emniyette
Son dakika haberleri... Aydos Ormanı yangınlara karşı emniyette

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İzzet Aydın

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