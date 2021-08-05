Son dakika haberleri | AVRASYA TÜNELİ GİRİŞİNDEKİ KAZA KAMERADA
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Son dakika haberleri | AVRASYA TÜNELİ GİRİŞİNDEKİ KAZA KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: , Avrasya Tüneli Avrupa Yakası girişinde meydana gelen kazada otomobil takla attı.

, Avrasya Tüneli Avrupa Yakası girişinde meydana gelen kazada otomobil takla attı. Takla atan otomobilin sürücüsü kazada ağır bir şekilde yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün 16.30 sıralarında Fatih Katip Kasım Mahallesi Kenndy Caddesi Avrasya Tüneli girişinde meydana geldi. A.A (47) isimli otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek Avrasya polis uygulama noktası trafik dubalarına ve 3 farklı otomobile çarptıktan sonra takla attı. Polis noktasında bulunan polisler kazayı hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri takla atan otomobilin sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan A.A'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan kazada diğer otomobil sürücüler kazayı hafif yaralı şekilde atlattı.

Son dakika haberleri | AVRASYA TÜNELİ GİRİŞİNDEKİ KAZA KAMERADA
Son dakika haberleri | AVRASYA TÜNELİ GİRİŞİNDEKİ KAZA KAMERADA
Son dakika haberleri | AVRASYA TÜNELİ GİRİŞİNDEKİ KAZA KAMERADA
Son dakika haberleri | AVRASYA TÜNELİ GİRİŞİNDEKİ KAZA KAMERADA
Son dakika haberleri | AVRASYA TÜNELİ GİRİŞİNDEKİ KAZA KAMERADA
Son dakika haberleri | AVRASYA TÜNELİ GİRİŞİNDEKİ KAZA KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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