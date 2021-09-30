Son dakika haber! Avcılar Kaymakamlığının bulunduğu binada çıkan yangın söndürüldü

AVCILAR, İSTANBUL (AA) - Avcılar Kaymakamlığının bulunduğu binanın en üst katında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Cihangir Mahallesi'nde bulunan kaymakamlık binasının en üst katındaki merdiven boşluğunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Avcılar Kaymakamı Kemal İnan ve İlçe Emniyet Müdürü Murat Çakır, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.