Son dakika haber | Askerleri taşıyan midibüs kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var Gelen son dakika haberlerine göre Askerleri taşıyan midibüs kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var Kocaeli'nin Körfez ilçesinde jandarma personelini taşıyan midibüs kaza yaptı.

Askerleri taşıyan midibüs kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde jandarma personelini taşıyan midibüs kaza yaptı. Çok sayıda yaralı var. Kaza, 13.00 sıralarında Körfez ilçesi, Hacıosman Mahallesi Nihal Atsız sokak üzerinde meydana geldi. Jandarma askerlerini taşıyan midibüs ile bir otomobil çarpıştı. Kazanın ardından midibüs bir binanın duvarına çarparak durabildi. Olay yerinde çok sayıda jandarma personeli yaralandı. Yaralılar için bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan bir kişi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hastaneye sevki devam ediyor. Kaynak: İHA