Son dakika haber: Asker ziyaretinden dönen aileyi taşıyan hafif ticari araç uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı
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Son dakika haber: Asker ziyaretinden dönen aileyi taşıyan hafif ticari araç uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Asker ziyaretinden dönen aileyi taşıyan hafif ticari araç uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı Hakkari'den Mardin'e asker ziyaretine giden 5 kişilik bir aile fertlerinin içinde bulunduğu hafif ticari araç dönüş yolunda Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Yemişli köyü girişindeki virajı alamayarak...

Asker ziyaretinden dönen aileyi taşıyan hafif ticari araç uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı

ŞIRNAK - Hakkari'den Mardin'e asker ziyaretine giden 5 kişilik bir aile fertlerinin içinde bulunduğu hafif ticari araç dönüş yolunda Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Yemişli köyü girişindeki virajı alamayarak 80 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Uludere ilçesi Yemişli köyü girişinde meydana geldi. Asker ziyareti için Hakkari'den Mardin'e giden 5 kişilik aile fertlerini taşıyan Peugeot Partner marka hafif ticari araç dönüş yolunda Yemişli köyü girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak 80 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Araçta bulunan 5 kişiden 1'i hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Araç kullanılmaz hale gelirken, yardıma ilk koşan Yemişli Köy Muhtarı Mesut Yılmaz ve köylüler oldu. Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika haber: Asker ziyaretinden dönen aileyi taşıyan hafif ticari araç uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika haber: Asker ziyaretinden dönen aileyi taşıyan hafif ticari araç uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika haber: Asker ziyaretinden dönen aileyi taşıyan hafif ticari araç uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ayhan Babat

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