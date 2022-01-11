Son dakika haber! (ARŞİV) Milli futbolcu Ahmet Yılmaz Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika haber! (ARŞİV) Milli futbolcu Ahmet Yılmaz Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti

AA - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Ahmet Yılmaz Çalık'ın Konyaspor ile sözleşme imzalarken görüntüsü (Arşiv) Ahmet Yılmaz Çalık'ın Galatasaray'da oynadığı dönemde düzenlediği basın toplantısı (Arşiv) Ahmet Yılmaz Çalık'ın röportajı (Arşiv) ANKARA - Konyaspor'da forma giyen milli futbolcu Ahmet Yılmaz Çalık, Ankara-Niğde...

Ahmet Yılmaz Çalık'ın Konyaspor ile sözleşme imzalarken görüntüsü (Arşiv)

Ahmet Yılmaz Çalık'ın Galatasaray'da oynadığı dönemde düzenlediği basın toplantısı (Arşiv)

Ahmet Yılmaz Çalık'ın röportajı (Arşiv) ANKARA - Konyaspor'da forma giyen milli futbolcu Ahmet Yılmaz Çalık, Ankara-Niğde otoyolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Son dakika haber! (ARŞİV) Milli futbolcu Ahmet Yılmaz Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti

Son dakika haber! (ARŞİV) Milli futbolcu Ahmet Yılmaz Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti

Son dakika haber! (ARŞİV) Milli futbolcu Ahmet Yılmaz Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti

Son dakika haber! (ARŞİV) Milli futbolcu Ahmet Yılmaz Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti

Son dakika haber! (ARŞİV) Milli futbolcu Ahmet Yılmaz Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti

Son dakika haber! (ARŞİV) Milli futbolcu Ahmet Yılmaz Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti

Son dakika haber! (ARŞİV) Milli futbolcu Ahmet Yılmaz Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti

Trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcu Ahmet Çalık'tan geriye mutlu anlarla dolu bu video kaldı

Trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcu Ahmet Çalık'tan geriye mutlu anlarla dolu bu video kaldı

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Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti

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AA - Son Dakika Haberleri

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