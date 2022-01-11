Son dakika haber! (ARŞİV) Milli futbolcu Ahmet Yılmaz Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti
Son dakika haber: Ahmet Yılmaz Çalık'ın Konyaspor ile sözleşme imzalarken görüntüsü (Arşiv) Ahmet Yılmaz Çalık'ın Galatasaray'da oynadığı dönemde düzenlediği basın toplantısı (Arşiv) Ahmet Yılmaz Çalık'ın röportajı (Arşiv) ANKARA - Konyaspor'da forma giyen milli futbolcu Ahmet Yılmaz Çalık, Ankara-Niğde...
Ahmet Yılmaz Çalık'ın Konyaspor ile sözleşme imzalarken görüntüsü (Arşiv)
Ahmet Yılmaz Çalık'ın Galatasaray'da oynadığı dönemde düzenlediği basın toplantısı (Arşiv)
Ahmet Yılmaz Çalık'ın röportajı (Arşiv) ANKARA - Konyaspor'da forma giyen milli futbolcu Ahmet Yılmaz Çalık, Ankara-Niğde otoyolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.