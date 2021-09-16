Son dakika haberi! 'Arap Emrah' çetesine yapılan operasyonda gözaltına alınan 23 kişi adliyeye sevk edildi - Haberler
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Son dakika haberi! 'Arap Emrah' çetesine yapılan operasyonda gözaltına alınan 23 kişi adliyeye sevk edildi

Demirören Haber Ajansı / Ali Çağlar Tınbek - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! 'Arap Emrah' çetesine yapılan operasyonda gözaltına alınan 23 kişi adliyeye sevk edildi

Son dakika haberleri... İSTANBUL merkezli 4 ilde Arap Emrah Çetesi'ne operasyon düzenlendi.

İSTANBUL merkezli 4 ilde Arap Emrah Çetesi'ne operasyon düzenlendi.  Örgütün lideri Emrah S.'nin cezaevinde olduğu öğrenilirken, suç örgütü üyesi olduğu iddia edilen 23 şüpheli bugün Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, kasten yaralama, kasten öldürme, mala zarar verme gibi birçok suça karıştığı tespit edilen Emrah S.'nin liderliğindeki "Arap Emrah" suç örgütüne karşı yürütülen çalışmalarda kapsamında 10 Eylül Cuma sabah saatlerinde İstanbul merkezli Amasya, İzmir ve Tokat'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslere yapılan baskında 23 şüpheli gözaltına alınırken, ekiplerce adreslerde yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, 130 adet tabanca fişeği, 70 bin lira para ele geçirildi. Emrah S.'nin daha önceki bazı suçlardan dolayı cezaevinde olduğu belirtildi. Gözaltına alınan 23 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildiği öğrenildi.


Son dakika haberi! 'Arap Emrah' çetesine yapılan operasyonda gözaltına alınan 23 kişi adliyeye sevk edildi

Son dakika haberi! 'Arap Emrah' çetesine yapılan operasyonda gözaltına alınan 23 kişi adliyeye sevk edildi

Son dakika haberi! 'Arap Emrah' çetesine yapılan operasyonda gözaltına alınan 23 kişi adliyeye sevk edildi

Son dakika haberi! 'Arap Emrah' çetesine yapılan operasyonda gözaltına alınan 23 kişi adliyeye sevk edildi

Demirören Haber Ajansı / Ali Çağlar Tınbek - Son Dakika Haberleri
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