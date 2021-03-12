Son dakika haberleri... Araç motoruna sıkışan kedi kurtarıldı, boynundaki kolyeler çıkarıldı
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Son dakika haberleri... Araç motoruna sıkışan kedi kurtarıldı, boynundaki kolyeler çıkarıldı

12.03.2021 16:20 | Son Güncelleme: 12.03.2021 16:43

Edinilen son dakika gelişmesine göre IĞDIR'da bir aracın kaputuna girdikten sonra motor kısmına sıkışan kedi, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

IĞDIR'da bir aracın kaputuna girdikten sonra motor kısmına sıkışan kedi, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Kedinin boynuna sarılmış olan kolyeler, itfaiye görevlisi tarafından çıkarıldı. 

Merkez Bağlar Mahallesi Vali Yolu Caddesi'nde, park halindeki bir aracın kaputundan kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, aracın kaputunu açtı. Motor kısmına sıkışan kediyi gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye görevlileri, kediyi sıkıştığı yerden çıkarmayı başardı. Kurtarılan kedinin boynuna dolanan kolyeleri gören görevliler, uzun uğraşlar sonunda kolyeleri açtı. Boynundaki kolyelerden de kurtarılan kedi, sokağa bırakıldı. Kolyelerin kedinin boynuna nasıl dolandığı ise belirlenemedi.


Son dakika haberleri... Araç motoruna sıkışan kedi kurtarıldı, boynundaki kolyeler çıkarıldı
Son dakika haberleri... Araç motoruna sıkışan kedi kurtarıldı, boynundaki kolyeler çıkarıldı
Son dakika haberleri... Araç motoruna sıkışan kedi kurtarıldı, boynundaki kolyeler çıkarıldı
Son dakika haberleri... Araç motoruna sıkışan kedi kurtarıldı, boynundaki kolyeler çıkarıldı
Son dakika haberleri... Araç motoruna sıkışan kedi kurtarıldı, boynundaki kolyeler çıkarıldı
Son dakika haberleri... Araç motoruna sıkışan kedi kurtarıldı, boynundaki kolyeler çıkarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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