Son dakika haber | ANTALYA Salıncağın ipi boynuna dolanıp ölen Melek'in cenazesi morgdan alındı
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Son dakika haber | ANTALYA Salıncağın ipi boynuna dolanıp ölen Melek'in cenazesi morgdan alındı

10.03.2021 12:49 | Son Güncelleme: 10.03.2021 12:54

Son dakika habere göre Salıncağın ipi boynuna dolanıp ölen Melek'in cenazesi morgdan alındıANTALYA'nın Serik ilçesinde salıncak ipinin boğazına dolanması sonucu ölen Suriyeli Melek el Ubeyd'in (10) cenazesi, yakınları tarafından morgdan alındı.

Salıncağın ipi boynuna dolanıp ölen Melek'in cenazesi morgdan alındı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde salıncak ipinin boğazına dolanması sonucu ölen Suriyeli Melek el Ubeyd'in (10) cenazesi, yakınları tarafından morgdan alındı. Olay, dün Serik ilçesi Aşağıoba Mahallesi Deveciler mevkisinde meydana geldi. Suriyeli Melek El Ubeyd'in ailesi serada çalışmaya gitti. Bu sırada bahçedeki çardakta kurulu salıncakta sallanan Melek El Ubeyd'in boğazına ip dolandı. Melek El Ubeyd'in çırpındığını gören anne ve babası, koşarak yanına geldi. Çocuğun boğazını ipten kurtaran aile kendilerine ait araç ile Serik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Melek El Ubeyd doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Melek el Ubeyd'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından bugün babası Cemal Nasir Ubeyd ve yakınları tarafından alınarak, toprağa verilmek üzere Serik ilçesine götürüldü.

Son dakika haber | ANTALYA Salıncağın ipi boynuna dolanıp ölen Melek'in cenazesi morgdan alındı
Son dakika haber | ANTALYA Salıncağın ipi boynuna dolanıp ölen Melek'in cenazesi morgdan alındı
Son dakika haber | ANTALYA Salıncağın ipi boynuna dolanıp ölen Melek'in cenazesi morgdan alındı
Son dakika haber | ANTALYA Salıncağın ipi boynuna dolanıp ölen Melek'in cenazesi morgdan alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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