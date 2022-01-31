Son dakika haber: Antalya'da şüpheli ölüm
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Son dakika haberi: Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kendisinden üç gündür haber alınamayan bir kişi evinde ölü bulundu.
MURATPAŞA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kendisinden üç gündür haber alınamayan bir kişi evinde ölü bulundu.
Sedir Mahallesi 727 Sokak'ta dört katlı binanın son katında yaşayan Ali Duran'dan (58) haber alamayan yakınları komşularından yardım istedi.
Komşuları, Almanya'dan 20 gün önce geldiği belirtilen Duran kapıyı açmayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. Çilingir yardımıyla girilen evde, sağlık ekiplerince yapılan incelemede Duran'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Olay yerinde yapılan işlemlerin ardından Duran'ın cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.