Son dakika haber... Antalya'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
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Son dakika haber... Antalya'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Son dakika haber... Antalya'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Ramazan Deniz idaresindeki 07 GHM 80 plakalı servis minibüsü Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda tali yoldan ana yola çıkan Abdullah Servet Yalçın yönetimindeki 33 AHY 184 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüs, yolun karşısına geçmek için refüjde bekleyen fabrika işçisi Ümit Ünal'a (34) ardından elektrik direğine çarparak çalılık alana girdi.

Kazada Ünal hayatını kaybederken, araç sürücüleri Ramazan Deniz, Abdullah Servet Yalçın ile minibüsteki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Döşemealtı ve Konyaaltı'ndaki hastanelere kaldırıldı.

Kaza yerine gelen Ünal'ın yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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