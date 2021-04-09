Sahte alkol ve uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

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Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen sahte alkol ve uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen sahte alkol ve uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yukarı Kocayatak ve Merkez mahallesinde sahte alkol ve uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve sahte alkol ele geçirildi.

Şüpheliler L.A, İ.A. ve Ö.A. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer