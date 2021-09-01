Direğe çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Antalya'nın Serik ilçesinde direğe çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Antalya'nın Serik ilçesinde direğe çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Gökhan Taş'ın (21) kullandığı plakası tespit edilemeyen motosiklet, D-400 kara yolu sanayi mevkisinde yol kenarındaki direğe çarptı.
Kafasını yere çarpıp ağır yaralan Taş, 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Taş, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı