Direğe çarpan motosikletin sürücüsü öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Direğe çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Direğe çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Serik ilçesinde direğe çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Antalya'nın Serik ilçesinde direğe çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Gökhan Taş'ın (21) kullandığı plakası tespit edilemeyen motosiklet, D-400 kara yolu sanayi mevkisinde yol kenarındaki direğe çarptı.

Kafasını yere çarpıp ağır yaralan Taş, 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Taş, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Mehmet Nuri Murat Kurum Devlet Bahçeli Sultan Alparslan
Magazin Alişan Hande Erçel Ferhan Şensoy Mahsun Kırmızıgül
Spor Marcao Ali Öztürk Burak Elmas Şenol Güneş Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Direğe çarpan motosikletin sürücüsü öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.09.2021 22:48:04. #1.13#

title