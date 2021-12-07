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Son dakika haber... Alman baba, eşini ve 3 çocuğunu öldürüp intihar etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber... Alman baba, eşini ve 3 çocuğunu öldürüp intihar etti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Almanya'da eşini ve çocuklarını öldüren baba, daha sonra intihar etti.

Almanya'da eşini ve çocuklarını öldüren baba, daha sonra intihar etti.

Almanya'nın Brandenburg eyaletindeki Königs Wusterhausen kasabasında bir aile dramı yaşandı. Beş kişilik ailede, 40 yaşındaki baba David R. önce eşini daha sonra ise 10, 8 ve 4 yaşlarındaki 3 çocuğunu öldürüp intihar etti. Başsavcı Gernot Bantleon yaptığı açıklamada, eşini ve çocuklarını öldüren babanın intihar etmeden önce mektup bıraktığını söyledi. Baba David'in sahte aşı kartı yüzünden korktuğunu ve çocuklarının elinden alınacağına dair endişeler taşıdığını söyleyen Bantleon, olayın bu yüzden gerçekleştiğini belirtti.

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