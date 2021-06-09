Son dakika haber | Akhisar'da öldürülen esnafın cinayet şüphelisi tutuklandı
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Son dakika haber | Akhisar'da öldürülen esnafın cinayet şüphelisi tutuklandı

Son dakika haber | Akhisar'da öldürülen esnafın cinayet şüphelisi tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Serkan Özdemir - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre MANİSA'nın Akhisar ilçesinde İsa Yılmaz'ı iş yerinde tabanca ile vurarak öldüren ve polisin soruşturması sonucu yakalanan Sedat K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde İsa Yılmaz'ı iş yerinde tabanca ile vurarak öldüren ve polisin soruşturması sonucu yakalanan Sedat K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 7 Haziran saat 16.00 sıralarında Oto Galericiler Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İsa Yılmaz iş yerinde çalıştığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Tabancadan çıkan kurşunun isabet ettiği Yılmaz kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Yılmaz,  Akhisar Mustafa Kirazoğlu Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen İsa Yılmaz hayatını kaybetti.Silahlı saldırının ardından geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri kaçan şüphelinin Sedat K. olduğunu belirledi. Yapılan araştırmaların ardından Sedat K. polis ekiplerince tespit edilen adreste yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sedat K. çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serkan Özdemir

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