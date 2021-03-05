Son dakika haber! Afyonkarahisar'da 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haber! Afyonkarahisar'da 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

05.03.2021 13:54 | Son Güncelleme: 05.03.2021 14:01

Son dakika gündem haberine göre Afyonkarahisar'da 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandıAFYONKARAHİSAR çevre yolunda meydana gelen ve 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR çevre yolunda meydana gelen ve 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Afyonkarahisar çevre yolunda bulunan eski çevik kuvvet kavşağı mevkisinde, bugün öğle saatlerinde 3 otomobilin karıştığı kaza meydana geldi. Batuhan Avcı'nın kullandığı Konya istikametine seyir halinde olan 34 TR 1331 plakalı otomobil ile Ümmühan Coşkun'un kullandığı 07 DM 286 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 2 araçta bulunan ve adı belirlenemeyen ikisi kadın 4 kişi yaralandı. Ayrıca kaza sırasında karşı şeritte seyir halinde olan Mehmet Aydoğan'ın kullandığı 06 KHF 20 plakalı otomobilde ise kaza yapan araçlardan gelen parçanın çarpması sonucu maddi hasar oluştu. Yaralılar, çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı.

Son dakika haber! Afyonkarahisar'da 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Son dakika haber! Afyonkarahisar'da 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Son dakika haber! Afyonkarahisar'da 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Son dakika haber! Afyonkarahisar'da 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ümit Özdağ Abdülhamit Gül Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hakan Yılmaz Acun Ilıcalı Hakan Taşıyan Kerimcan Durmaz
Spor Can Bartu Mesut Özil Ünal Karaman Rıza Çalımbay Mustafa Yumlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Afyonkarahisar'da 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 14:01:49. #1.14#
title