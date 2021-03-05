Son dakika haber! Afyonkarahisar'da 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR çevre yolunda meydana gelen ve 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Afyonkarahisar çevre yolunda bulunan eski çevik kuvvet kavşağı mevkisinde, bugün öğle saatlerinde 3 otomobilin karıştığı kaza meydana geldi. Batuhan Avcı'nın kullandığı Konya istikametine seyir halinde olan 34 TR 1331 plakalı otomobil ile Ümmühan Coşkun'un kullandığı 07 DM 286 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 2 araçta bulunan ve adı belirlenemeyen ikisi kadın 4 kişi yaralandı. Ayrıca kaza sırasında karşı şeritte seyir halinde olan Mehmet Aydoğan'ın kullandığı 06 KHF 20 plakalı otomobilde ise kaza yapan araçlardan gelen parçanın çarpması sonucu maddi hasar oluştu. Yaralılar, çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı