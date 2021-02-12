Son dakika haber... Adana'da sahte ehliyet belgeli sürücü, trafik polislerince yakalandı
12.02.2021 09:39 | Son Güncelleme: 12.02.2021 09:42
Son dakika haberlerine göre Adana'da sahte ehliyet belgesiyle kamyonet kullanan Suriyeli sürücü, trafik polislerince yakalandı.
Adana'da sahte ehliyet belgesiyle kamyonet kullanan Suriyeli sürücü, trafik polislerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Mithat Özsan Bulvarı'nda yaptığı uygulamada, bir kamyoneti durdurdu.
Ekipler, Suriyeli sürücü Ali Daoud'un ehliyet belgesinin sahte olduğunu belirledi.
Ehliyeti İstanbul'dan 200 liraya aldığını belirten Daoud, ceza uygulanmasının ardından Akıncılar Polis Merkezine götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt