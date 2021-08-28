Son dakika haber! ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamada, "DEAŞ'a yönelik düzenlenen hava saldırısında DEAŞ'ın 2 üst düzey ismi öldürüldü, 1'i de...
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Son dakika haber! ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamada, "DEAŞ'a yönelik düzenlenen hava saldırısında DEAŞ'ın 2 üst düzey ismi öldürüldü, 1'i de...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: - ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamada, "DEAŞ'a yönelik düzenlenen hava saldırısında DEAŞ'ın 2 üst düzey ismi öldürüldü, 1'i de yaralandı" ifadeleri yer aldı.

- ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamada, "DEAŞ'a yönelik düzenlenen hava saldırısında DEAŞ'ın 2 üst düzey ismi öldürüldü, 1'i de yaralandı" ifadeleri yer aldı.

Son dakika haber! ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamada, 'DEAŞ'a yönelik düzenlenen hava saldırısında DEAŞ'ın 2 üst düzey ismi öldürüldü, 1'i de...
Son dakika haber! ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamada, 'DEAŞ'a yönelik düzenlenen hava saldırısında DEAŞ'ın 2 üst düzey ismi öldürüldü, 1'i de...
Son dakika haber! ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamada, 'DEAŞ'a yönelik düzenlenen hava saldırısında DEAŞ'ın 2 üst düzey ismi öldürüldü, 1'i de...
Son dakika haber! ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamada, 'DEAŞ'a yönelik düzenlenen hava saldırısında DEAŞ'ın 2 üst düzey ismi öldürüldü, 1'i de...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Biden, Kabil Havalimanı'ndaki saldırı ile suçladığı DEAŞ/Horasan'a karşılık vereceklerini açıkladı
Biden, Kabil Havalimanı'ndaki saldırı ile suçladığı DEAŞ/Horasan'a karşılık vereceklerini açıkladı
Biden, Kabil Havalimanı'ndaki saldırı ile suçladığı DEAŞ/Horasan'a karşılık vereceklerini açıkladı
Biden, Kabil Havalimanı'ndaki saldırı ile suçladığı DEAŞ/Horasan'a karşılık vereceklerini açıkladı
Son dakika haberi: ABD medyası: Kabil Havalimanındaki patlamada 4 Amerikan askeri yaşamını yitirdi, 3'ü yaralandı
Son dakika haberi: ABD medyası: Kabil Havalimanındaki patlamada 4 Amerikan askeri yaşamını yitirdi, 3'ü yaralandı
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Son dakika haber! ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamada, "DEAŞ'a yönelik düzenlenen hava saldırısında DEAŞ'ın 2 üst düzey ismi öldürüldü, 1'i de... - Haberler
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