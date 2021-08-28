Son dakika haber! ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamada, "DEAŞ'a yönelik düzenlenen hava saldırısında DEAŞ'ın 2 üst düzey ismi öldürüldü, 1'i de...
Son dakika haberleri: - ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamada, "DEAŞ'a yönelik düzenlenen hava saldırısında DEAŞ'ın 2 üst düzey ismi öldürüldü, 1'i de yaralandı" ifadeleri yer aldı.
- ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamada, "DEAŞ'a yönelik düzenlenen hava saldırısında DEAŞ'ın 2 üst düzey ismi öldürüldü, 1'i de yaralandı" ifadeleri yer aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı